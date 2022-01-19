Генпрокуратура РФ инициировала признание движения «Колумбайн» террористическим
Генпрокуратура направила в Верховный суд РФ административный иск с просьбой признать движение «Колумбайн» террористическим.
«В суд поступил административный иск о признании движения "Колумбайн" террористической организацией. Заседание по этому вопросу пройдет 2 февраля в закрытом режиме», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что идеи субкультурного движения «Колумбайн» существенно повлияли на устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева.
Колумбайн-сообщества распространяют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые весной 1999 года устроили стрельбу в школе «Колумбайн» (США, штат Колорадо). Жертвами кровавого инцидента тогда стали 13 человек.