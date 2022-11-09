Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку почетное наименование «гвардейский»
Почетное наименование полк получил за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом в боевых действиях.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин присвоил 277-му бомбардировочному авиаполку наименование «гвардейский». Это следует из указа главы государства, он опубликован на портале правовой информации.
Как следует из документа, почетное наименование полк получил за героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявляемые личным составом в боевых действиях.
Распоряжение президента вступило в силу 9 ноября.
В конце июля Путин присвоил 488-му мотострелковому полку почетное наименование гвардейского.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов