Созвучна времени: композитор Александра Пахмутова отмечает 93-летие

Президент России в поздравлении отметил, что музыка композитора Пахмутовой всегда будет созвучна времени и продолжит пробуждать самые добрые и светлые чувства.

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Знаменитому советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой 9 ноября исполнилось 93 года.

Поздравления с днем рождения композитору, пианистке и автору более четырех сотен песен направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Александры Пахмутовой всегда будет созвучна времени и продолжит пробуждать в сердцах людей самые добрые и светлые чувства.

Александра Пахмутова - выпускница Московской консерватории. За свою жизнь она написала множество песен, в том числе для кинофильмов, а также симфонические произведения. Ее знаменитые «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща» и многие другие хиты созданы в соавторстве с мужем - поэтом Николаем Добронравовым.

Немногим ранее сообщалось, что на 77-м году из жизни ушел основатель шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Основатель легендарной группы в течение девяти лет боролся с тяжелой болезнью легких. По этой причине он в 2013 году покинул группу, отдав ей 45 лет своей жизни.