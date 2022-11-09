Скончался основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Его коллега сообщил, что рок-вокалист в течение девяти лет боролся с тяжелой болезнью легких.

© Фото: imago stock&people, Globallookpress

На 77-м году из жизни ушел основатель шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. О смерти рок-вокалиста и автора песен сообщил его коллега - бас-гитарист Питер Эгнью.

Он отметил, что «потерял лучшего друга, а мир - одного из величайших певцов». Основатель легендарной группы в течение девяти лет боролся с тяжелой болезнью легких. По этой причине он в 2013 году покинул группу. На тот момент он отыграл в ней 45 лет.

Культовый хард-рок квартет появился на заре 70-х, но настоящую популярность группа приобрела после выхода альбома Hair of the Dog. Тогда тираж пластинки составил более двух миллионов копий, распространившись по всему миру. Сам Дэн Маккарферти стал иконой тяжелого рока.

Творческая коллекция коллектива насчитывает более двух десятков студийных альбомов. При этом Love Hurts по-прежнему остается самой известной композицией.

Ранее скончался композитор и основатель российской группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов. Он умер в своем доме в Оренбурге и будет похоронен там же 13 ноября. Кузнецов ушел из жизни на 59-м году жизни, предположительно, от сердечного приступа.