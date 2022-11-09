Россия и Иран подтвердили готовность к диалогу по вопросам безопасности
Российская и иранская стороны подтвердили, что готовы к диалогу по вопросам безопасности обеих стран. Об этом сообщили в Совбезе РФ.
Секретарь российского ведомства Николай Патрушев встретился с коллегой из Ирана Али Шамхани в Тегеране. Они провели консультации по вопросам безопасности, на которых в том числе обсуждалась борьба с вмешательством западных спецслужб в дела обеих стран.
«В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности», - передает РИА Новости заявление пресс-службы Совета безопасности России.
Ранее сообщалось о прибытии Патрушева в Тегеран. На встрече, по имеющимся данным, должны были присутствовать представители ведомств и министерств обеих стран и специалисты советов безопасности.