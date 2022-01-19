Возбуждено первое уголовное дело по факту смертельного ДТП с Tesla

В США возбудили первое уголовное дело по факту гибели людей в ДТП, которое инициировал автомобиль Tesla на автопилоте. Водитель электромобиля обвиняется в непредумышленном убийстве.

Как сообщает The Verge, трагедия произошла 29 декабря 2019 года. Водитель находился в салоне автомобиля, но им управлял автопилот. Машина проскочила на красный сигнал светофора и врезалась в другой автомобиль, в результате чего погибли два человека.

В октябре в Москве загорелся автомобиль Tesla из-за столкновения с мачтой городского освещения. В результате столкновения никто не пострадал.