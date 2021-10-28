Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве
Tesla столкнулась с мачтой городского освещения возле метро Прокшино. Пострадавших нет.
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Вблизи станции метро Прокшино в ТиНАО в Москве загорелся автомобиль Tesla из-за столкновения с мачтой городского освещения. Авария произошла на Проектируемом проезде 7029.
«Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет», - сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы на данный момент оформляют дорожную аварию. На участке ДТП затруднено движение.
Ранее СМИ сообщали, что в Москве блогер на Bentley сбила ребенка. По предварительной информации, возраст ребенка - меньше 12 лет, его госпитализировали в медучреждение для оказания помощи.