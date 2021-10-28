В стране и мире Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве Елизавета Потейчук Tesla столкнулась с мачтой городского освещения возле метро Прокшино. Пострадавших нет. © Видео: moscowtop1 Вконтакте © Фото: moscowtop1 Вконтакте Читайте нас на: Вблизи станции метро Прокшино в ТиНАО в Москве загорелся автомобиль Tesla из-за столкновения с мачтой городского освещения. Авария произошла на Проектируемом проезде 7029. «Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет», - сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы на данный момент оформляют дорожную аварию. На участке ДТП затруднено движение. Ранее СМИ сообщали, что в Москве блогер на Bentley сбила ребенка. По предварительной информации, возраст ребенка - меньше 12 лет, его госпитализировали в медучреждение для оказания помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика