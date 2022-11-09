Мобилизованные проходят «психологическую полосу» на арктических полигонах Северного флота

Для создания боевой обстановки используются пиротехнические средства - они имитируют разрыв боеприпасов, дымовые завесы. Ведется стрельба из различных видов вооружения. Это позволяет нарабатывать психологическую устойчивость, которая необходима в условиях современного боя.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мобилизованные бойцы проходят «психологическую полосу препятствий» на арктических полигонах Северного флота. Кадры тренировок публикует Минобороны России.

Как уточнили в МО РФ, на этой полосе создают условия, имитирующие бой в населенном пункте. Военнослужащие преодолевают элементы разрушенных зданий, колючую проволоку и разрушенный мост.

Для создания боевой обстановки используются пиротехнические средства - они имитируют разрыв боеприпасов, дымовые завесы. Ведется стрельба из различных видов вооружения. Это позволяет нарабатывать психологическую устойчивость, которая необходима в условиях современного боя.

Кроме этого, мотострелки оттачивают владение стрелковым оружием, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами. Мишени имитируют технику и живую силу врага.

Ранее публиковались кадры тренировки мобилизованных танкистов на полигоне в Ленобласти.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов