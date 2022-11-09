Рев моторов и брызги грязи: кадры тренировки мобилизованных на полигоне в Ленобласти

Военнослужащие на полигоне выполняют нормативы по тактической, специальной и огневой подготовке.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры с полигона в Ленобласти, где тренируются танкисты, мобилизованные для участия в специальной военной операции на Украине.

В описании к видео сказано, что военнослужащие учатся управлять танками Т-72 и Т-80. Мужчины осваивают навыки под руководством военнослужащих с богатым боевым опытом.

Механики-водители выполнили упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Тренировки проводятся в дневное и ночное время суток.

Следующим этапом подготовки будет слаживание танковых экипажей с выполнением стрельб в движении и отработкой тактических действий. Также резервисты выполнят стрельбы по целям, имитирующим живую силу и бронетехнику неприятеля.

Ранее Минобороны показало кадры проведения занятий по боевой подготовке мобилизованных танкистов Западного военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов