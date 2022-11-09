От каремата до автомата: как резервистов в Подмосковье готовят к отправке в зону СВО

Перед отправкой в зону специальной военной операции в учебном центре прошел строевой смотр.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из Подмосковья в зону спецоперации отправилась новая группа призванных из запаса. У каждого при себе вещмешок, каремат, резиновые сапоги, бронежилет, противогаз, автомат. Вскоре военнослужащие отправятся выполнять боевые задачи.

«У нас была стрельба и тактическая подготовка. Что-то вспомнил, что-то знал, руки вспомнили», - поделился командир орудия Артем.

Подготовка в учебном центре длилась 30 дней. Военнослужащих учили работать с артиллерийскими орудиями. Настроение у всех боевое.

Перед отправкой в зону специальной военной операции в учебном центре прошел строевой смотр. Командиры оценили экипировку солдат и состояние военной техники, с которой те отправятся на фронт.

«У нас дивизионы укомплектованы. Проводились мероприятия по проверке всего снаряжения, начиная от медицинского обеспечения, заканчивая последней саперной лопаткой», - сказал начальник Московского высшего общевойскового командного училища Роман Бирюков.

Новые подразделения отправятся в тыловые зоны СВО для дальнейшего боевого слаживания.

Ранее Минобороны России показало кадры проведения занятий по боевой подготовке мобилизованных танкистов Западного военного округа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов