От каремата до автомата: как резервистов в Подмосковье готовят к отправке в зону СВО
Из Подмосковья в зону спецоперации отправилась новая группа призванных из запаса. У каждого при себе вещмешок, каремат, резиновые сапоги, бронежилет, противогаз, автомат. Вскоре военнослужащие отправятся выполнять боевые задачи.
«У нас была стрельба и тактическая подготовка. Что-то вспомнил, что-то знал, руки вспомнили», - поделился командир орудия Артем.
Подготовка в учебном центре длилась 30 дней. Военнослужащих учили работать с артиллерийскими орудиями. Настроение у всех боевое.
Перед отправкой в зону специальной военной операции в учебном центре прошел строевой смотр. Командиры оценили экипировку солдат и состояние военной техники, с которой те отправятся на фронт.
«У нас дивизионы укомплектованы. Проводились мероприятия по проверке всего снаряжения, начиная от медицинского обеспечения, заканчивая последней саперной лопаткой», - сказал начальник Московского высшего общевойскового командного училища Роман Бирюков.
Новые подразделения отправятся в тыловые зоны СВО для дальнейшего боевого слаживания.
Ранее Минобороны России показало кадры проведения занятий по боевой подготовке мобилизованных танкистов Западного военного округа.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов