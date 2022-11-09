Килограммы взрывчатки: спецназ задержал планировавших взорвать электроподстанцию в Бердянске «азовцев»*

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Группа спецназа осуществила штурм неприметной квартиры в пятиэтажке Бердянска, внутри которой находился целый взрывоопасный арсенал. Коробки из-под бытовой техники напичканы гранатами, магазинами и патронами. В отверстии для люстры были спрятаны запалы. На столе - 1,5 килограмма взрывчатки. На стенах и дверце холодильника - националистическая символика. Квартиру использовали как схрон для боеприпасов двое уроженцев города.

Российские спецслужбы задержали молодых людей, имеющих опыт боевых действий в составе нацбатальона «Азов»*. Группа подпольно готовилась к энергетическому теракту в городе.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий эти два лица были установлены. За ними был установлен оперативный контроль. При подготовке к финальной стадии - получении взрывчатки оперативниками - вместе со спецназом лица были задержаны», - рассказал оперативный сотрудник.

Игорь Голован два года служил кадровым стрелком в полку нацбатальона «Азов»*. С 2018-го мужчина состоял в местной националистической дружине. Когда в ходе спецоперации город заняли российские войска, Голован попытался сбежать, но испугался, что поймают.

«Изначально приблизительно полгода я скрывался. После чего по связям со своим старым другом. Передал мой контакт сотрудникам ГУР. После чего по месенджеру они связались со мной. И начали разрабатывать план для дальнейших диверсий», - говорит задержанный.

Дополнительный комплект взрывчатки боевикам пришлось ждать еще несколько дней. Подорвать подстанцию планировали дистанционно. Игорь Петров, второй подозреваемый, с 2014 года является участником национальных дружин. За членство в организации он получал ежемесячную зарплату. В 2016-м вступил в запрещенную в России организацию «Правый сектор»**. Перед этим Петров прошел курсы боевой подготовки в Киеве.

«Это были лекции по истории Украины. По истории национализма. И психология. Физподготовка, ножевой бой. Тактический бой», - описывает Петров.

За несколько дней до начала спецоперации сотрудники украинской разведки массово призывали участников нацбатальонов покинуть Запорожскую область. Но Игорь не успел скрыться. А 24 февраля уже было поздно. Пересекать границу мужчина побоялся из-за собственных татуировок.



После успешного подрыва подстанции сотрудники ГУРа собирались задействовать националистов еще в нескольких террористических акциях. Это видно в переписке одного из боевиков с представителем украинской разведки. В качестве вознаграждения националистам обещали по тысяче долларов и возможность вывоза их на подконтрольную Киеву территорию.

Среди родственников у Игоря Петрова были фронтовики Красной Армии. Освобождая Советский союз и Европу от нацизма, прабабушка молодого человека в 1945-м дошла до Берлина. Что бы она сказала, увидев нацистские символы у своего правнука на теле, если бы дожила до этого момента - Игорь только догадывается.

В настоящее время задержанные заключены под стражу. Оперативники продолжают расследование уголовного дела. Дальнейшую судьбу боевиков предстоит определить военному суду.

*«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

**«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.