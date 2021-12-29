Похудевший Ким Чен Ын поразил западные СМИ

Западные СМИ сравнили новые и старые фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы показать, как сильно политик сбросил лишний вес за последнее время.

Так, Daily Mail разместила на своем сайте снимки главы КНДР с заседания пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), которые во вторник обнародовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). А чтобы подчеркнуть изменения во внешности Ким Чен Ына, издание также выложило его фото, сделанные в январе 2019 года и в марте 2020 года.

«Лидер КНДР выглядит намного больше на этих фотографиях», - написали авторы материала под снимками предыдущих лет.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын похудел в результате тяжелой работы на благо КНДР. В Южной Корее журналисты, ссылаясь на источники, писали, что лидер КНДР занялся своим здоровьем и специально сбросил вес. Осенью этого года агентство «Ренхап» со ссылкой на данные разведки Южной Кореи распространило информацию, что Ким Чен Ын потерял 20 килограммов, но признаков каких-либо заболеваний у него нет.