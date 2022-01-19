В Турции заявили о скором визите Эрдогана на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Украину в ближайшие недели, сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

При этом он добавил, что турецкий лидер будет поддерживать тесный контакт с Москвой.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого обсуждалась важность сохранения координации усилий по ситуации на российско-украинской границе.