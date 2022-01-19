Российские мобильные операторы прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы. Представители компаний рассказали о причинах удорожания и заверили, что уведомят абонентов об изменении цен.

«Изменение стоимости услуг связи связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности - оборудования и его доставки, ростом цен на электроэнергию и услуги, которые мы закупаем у внешних подрядчиков. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МТС.

Отмечается, что изменения коснутся около 25% от всех массовых тарифов.

«Мы рассматриваем возможность изменения цен на части архивных тарифов, абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», - сообщили в пресс-службе «Билайн».

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года российские операторы сотовой связи могут поднять тарифы на 8-10%. Не исключено, что эта цифра достигнет только 6%.