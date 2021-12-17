В России может вырасти стоимость сотовой связи

В начале 2022 года российские операторы сотовой связи могут поднять тарифы на 8-10%. Не исключено, что эта цифра достигнет только 6%.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Как пояснили собеседники издания, в прошлом году цены на мобильную связь практически не менялись, поскольку операторы не хотели допустить снижения лояльности и оттока клиентов. Тем не менее, компаниям придется поднять тарифы для развития сетей, улучшение качества связи и мобильного интернета.

«У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», — рассказали «Известиям» в антимонопольной службе.

Ранее член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук оценил влияние вышек сотовой связи на здоровье человека.