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В России может вырасти стоимость сотовой связи

Майя Мусиенко
04:57 17.12.2021
Сообщается, что тарифы могут быть увеличены на 8-10%.
В России может вырасти стоимость сотовой связи
© Фото: pixabay
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В начале 2022 года российские операторы сотовой связи могут поднять тарифы на 8-10%. Не исключено, что эта цифра достигнет только 6%.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Как пояснили собеседники издания, в прошлом году цены на мобильную связь практически не менялись, поскольку операторы не хотели допустить снижения лояльности и оттока клиентов. Тем не менее, компаниям придется поднять тарифы для развития сетей, улучшение качества связи и мобильного интернета.

«У ФАС в настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования», — рассказали «Известиям» в антимонопольной службе.

Ранее член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук оценил влияние вышек сотовой связи на здоровье человека.

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