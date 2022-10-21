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Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2022» завершились в Таджикистане

21:10 21.10.2022
Были задействованы около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты, вертолеты БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Таджикистане завершились учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развертывания государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Практические действия развернулись на полигоне Харбмайдон неподалеку от границы с Афганистаном.

В ходе финального этапа воинские контингенты Казахстана, России и Таджикистана, при поддержке авиации и артиллерии, провели совместную операцию по «уничтожению» незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

«У нас подразделения с Таджикистана, Казахстана и, соответственно, Российской Федерации. Каждый элемент по своему сложен. Подразделения главных сил от Таджикистана и России выполнили задачу по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований и перешли на преследование, далее разгромили противника и восстановили положение по Государственной границе», - рассказал командующий Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Евгений Охрименко.

В практических действиях были задействованы около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы, всего около 600 военнослужащих.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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