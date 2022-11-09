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«Из нашей команды»: представитель Киркорова рассказала, кого певец избил букетом во время концерта

Дарина Криц
11:25 09.11.2022
Пресс-секретарь артиста пояснила, что Киркоров «заступался за зрителей, за поклонников».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Во время своего концерта в Казахстане эстрадный российский певец Филипп Киркоров буквально отхлестал букетом красных роз одного из зрителей в первом ряду. Что послужило причиной такого поступка Киркорова, выясняла «Звезда».

Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская рассказала, что букетом цветов был побит человек из команды. Таким образом Киркоров выразил свое негодование.

«Это не зритель, не волнуйтесь. Это наш человек из команды. Он как раз, Филипп, заступался за зрителей, за поклонников», - сообщила она в эксклюзивном комментарии.

Екатерина добавила, что звезду российской эстрады возмутило то, что «не пропустили, резковато поступили с поклонниками, Филиппу не понравилось».

«Зрителей не трогали. Наш человек, наш», - подытожила пресс-секретарь Киркорова.

В конце октября Екатерина Успенская объяснила скандальную ситуацию с журналисткой, которую Киркоров якобы оскорбил. Тогда Екатерина Успенская отметила, что это «выдернуто из контекста, понятно, что ситуация была шутливая - журналистка не оскорблена, как это преподнесли».

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