В стране и мире Представитель Киркорова объяснила скандальную ситуацию с журналисткой Анна Назайкина По ее мнению, фраза «Пошла ты...» была выдернута из контекста. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Представитель Филиппа Киркорова высказалась о ситуации, произошедшей с артистом во время интервью за кулисами концерта. «Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая - журналистка не оскорблена, как это преподнесли», - сказала Екатерина Успенская РИА Новости. Ситуация произошла в Петербурге после гала-концерта в честь 55-летнего юбилея площадки. В событии принимали участие многие звезды российской эстрады. Сегодня в СМИ появился фрагмент интервью с Киркоровым, который на вопрос журналистки «Тырите?» послал ее. Затем знаменитый артист прервал диалог с представительницей прессы и удалился в гримерную. Экспертное мнение и аналитика