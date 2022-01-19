Власти Подмосковья рекомендовали пожилым жителям соблюдать домашний режим

Правительство Московской области рекомендовало жителям старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. Также эти категории граждан рекомендовали перевести на дистанционный режим работы на фоне распространения омикрон-штамма.

«Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим», - говорится в сообщении на сайте правительства области.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность. Премьер подчеркнул, что в первую очередь все это касается людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.