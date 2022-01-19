Власти Подмосковья рекомендовали пожилым жителям соблюдать домашний режим
Также эти категории граждан рекомендовали перевести на дистанционный режим работы на фоне распространения омикрон-штамма.
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Правительство Московской области рекомендовало жителям старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. Также эти категории граждан рекомендовали перевести на дистанционный режим работы на фоне распространения омикрон-штамма.
«Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим», - говорится в сообщении на сайте правительства области.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность. Премьер подчеркнул, что в первую очередь все это касается людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.