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Вступил в силу приговор шпионившему и разоблаченному в Крыму полковнику украинской разведки

Тимур Шерзад
11:08 09.11.2022
Офицер вражеской нелегальной разведки собирал и передавал на Украину сведения о деятельности российских воинских частей в Крыму - они составляли государственную тайну. 
© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России
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В Федеральной службе безопасности заявили о вступлении в силу приговора вражескому шпиону, полковнику украинской разведки Д.А. Штыбликову. 

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде 5 лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота», - говорится в сообщении. 

В ФСБ уточнили, что еще в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Штыбликов по заданию ГУР МОУ остался в регионе, получив гражданство РФ. Он устроился в качестве гражданского персонала в одну из воинских частей Черноморского флота.

Там он собирал и передавал на Украину сведения о деятельности российских воинских частей в Крыму - они составляли государственную тайну. 

В Федеральной службе безопасности подчеркнули, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР МОУ была своевременно пресечена. 

Ранее ФСБ публиковала кадры задержания диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области.

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