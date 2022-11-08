Опубликованы кадры задержания диверсионно-разведывательной группы СБУ в Херсонской области

У задержанных изъяли более 5 кг пластида, электродетонаторы, три готовых к применению СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

Опубликованы кадры задержания диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовившей теракты в администрации Херсонской области.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами Российской Федерации.

У задержанных изъяли более 5 кг пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы и специальные средства разведки.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений по статье УК РФ об «акте международного терроризма». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.