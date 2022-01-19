Звезда сериала «Каменская» Вера Воронкова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара

Звезда сериалов «Каменская» и «Марш Турецкого» актриса Вера Воронкова была экстренно госпитализирована в Москве после пожара в своей квартире. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Пушкина.

«Она в реанимационном отделении, состояние стабильно тяжелое. Причина (пожара. - Прим. ред.) - короткое замыкание», - рассказал «Звезде» представитель театра.

Ранее российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова попала в отделение интенсивной терапии с поврежденным мозжечком. Она рассказала, что после повреждения ее умственные функции не были снижены.