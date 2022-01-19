Инфекционист рассказала о способах лечения при признаках «омикрона»

Симптомы омикрон-штамма коронавируса во много схожи с ОРВИ, поэтому при первых признаках заболевания следует использовать соответствующие безрецептурные средства и пить много воды, так как вирус приводит к интоксикации организма. Об этом рассказала главный инфекционист Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

«Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», - рассказала агентству ТАСС Сметанина.

Также эксперт развеяла миф об эффективности антибиотиков при «омикроне». По ее словам, подобные препараты не только бессмысленны при вирусных инфекциях, но могут привести к осложнениям. Также специалист призвала обращаться к врачу, если температура более 38 градусов держится более трех дней.

Ранее руководитель детского инфекционного отделения МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина сообщила, что у детей стал регистрироваться бронхиолит и обструктивный бронхит, а также круп - синдром, при котором дети издают лающий кашель и их дыхание затруднено в результате воспаления в гортани в результате заболевания коронавирусом.