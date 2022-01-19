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Госсекретарь РК: в Казахстане действовали радикальные экстремисты

Марина Крижановская
00:16 19.01.2022
Государственный секретарь республики заявил, что эти радикальные силы пытались развязывать новые атаки.
Госсекретарь РК: в Казахстане действовали радикальные экстремисты
© Фото: ORDA.KZ XinHua Globallookpress
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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что в беспорядках, проходивших в начале января в республике, участвовали члены радикальных экстремистских организаций. Он добавил, что радикалы предпринимали попытки для «для развязывания новых атак».

«Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана. Также была попытка казахстанскими радикалами из зарубежных экстремистских организаций использовать данные события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены», - цитирует ТАСС его слова из интервью телеканалу «Хабар-24».

Госсекретарь сообщил, что в 20-ых числах декабря казахстанские спецслужбы фиксировали проникновение на территорию республики группы иностранных граждан. Позднее эти лица пытались покинуть страну 7 и 8 января различными маршрутами.

Ерлан Карин также сообщал, что в некоторых регионах республики продолжится режим антитеррористической операции. Режим чрезвычайного положение истекает 19 января.

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