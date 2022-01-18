Режим антитеррористической операции сохранится в некоторых регионах Казахстана

Власти Казахстана придают большое значение произошедшим в стране потрясениям. В частности, спецслужбы страны продолжат устранение террористической угрозы.

Несмотря на завершение в республике 19 января режима чрезвычайного положения, антитеррористические операции все же продолжатся. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

«Спецслужбы продолжают мероприятия по выявлению и подавлению радикальных ячеек террористов, по их блокированию. Поэтому, несмотря на то, что завтра режим чрезвычайного положения будет отменен, режим антитеррористической операции будет сохраняться в некоторых регионах», - приводит ТАСС его слова из интервью телеканалу «Хабар-24».

Ранее сообщалось, что из Казахстана вылетели самолеты с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.