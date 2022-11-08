В массовом ДТП во Владивостоке столкнулись 38 автомобилей

В аварии пострадали два человека, среди них - подросток.

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Утро во Владивостоке началось с массового дорожно-транспортного происшествия. Там произошло шесть аварий с участием 38 автомобилей. Транспортные средства столкнулись на мосту.

В результате ДТП два человека пострадали, среди них - подросток. Согласно предварительной информации причиной столкновения автомобилей послужило несоблюдение водителями дистанции в период гололеда. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Ранее в турецком Сивасе в аварии погибли три человека и 27 были ранены. Там перевернулся автобус, перевозивший нелегальных мигрантов.