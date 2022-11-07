В Турции в ДТП погибли три человека и 27 были ранены

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Турецкое новостное агентство Anadolu также сообщило о происшествии. По его данным, погибли два человека, еще 20 были ранены.

Ранее на трассе в районе Болу в Турции произошла авария. Погибли три человека, еще 32 пострадали.