Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу во время встречи с «Эдмонтоном», которая завершилась со счетом 5:4.

© Фото: John McCreary, Icon Sportswire, Globallookpress

Российский бомбардир клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня.

В домашнем матче он забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу. Встреча с «Эдмонтоном» завершилась со счетом 5:4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу хоккейной лиги.

Несколькими днями ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по числу голов, забитых за один клуб. Российский нападающий по хоккею побил рекорд по числу заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге США.

Он забросил 787-ую шайбу в карьере в ворота команды Arizona Coyotes, тем самым побив достижение Горди Хоу (786), который выступал за Detroit Red Wings.