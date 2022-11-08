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В Алтайском крае ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ*

Марина Крижановская
08:58 08.11.2022
Во время бесед молодой мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с «неверными» и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*.
В Алтайском крае ФСБ задержала вербовщика ИГИЛ*
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости
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В Алтайском крае задержан сторонник и вербовщик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*.

В частности, молодой иностранный гражданин последовательно и на протяжении долгого времени осуществлял вербовку своего знакомого в ряды международной организации, связанной с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Алтайскому краю пресечена незаконная деятельность террористической направленности иностранного гражданина, 2000 г.р., проживающего на территории региона. Установлено, что, разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации ИГИЛ*, запрещенной на территории Российской Федерации, мужчина последовательно, на протяжении определенного времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО», - информирует агентство.

В ведомстве добавили, что в ходе бесед молодой мужчина оправдывал методы запрещенной организации по борьбе с «неверными». Также он пропагандировал радикальные идеи, ссылаясь на видеоролики террористической направленности. Он убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды ИГИЛ*.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (вовлечение лица в деятельность террористической организации). Ему предъявлено обвинение, он был заключен под стражу.

В начале ноября в Ставропольском крае ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта. Тогда злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Он намеревался устроить поджог административного здания предположительно по заданию украинской националистической организации.
 

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. 

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