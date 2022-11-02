ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае задержали местного жителя, который подозревается в подготовке поджога административного здания по заданию украинской националистической организации. Об этом в среду сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ в Пятигорске предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции. В соответствии с показаниями задержанного в процессе предотвращения мужчины, в начале сентября он прибыл в город, чтобы выполнить порученное ему задание, в частности, купить компоненты для создания взрывного устройства.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.