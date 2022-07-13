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Ученый назвал необычный ранний симптом онкологии

Максим Крюков
05:45 13.07.2022
Онколог рекомендовал регулярно проходить медицинские обследования, так как человек может даже не подозревать о развитии у себя злокачественных новообразований, не ощущая при этом никакого дискомфорта.
Ученый назвал необычный ранний симптом онкологии
© Фото: Sipa Asia, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Ярко выраженная реакция на укусы мелких насекомых, к примеру, комаров или мошек может являться предвестником развивающегося онкологического заболевания. Об этом заявил онколог Александр Серяков.

«Если говорить о неожиданных редких предвестниках онкологии, то можно привести в пример гиперергическую реакцию на укусы кровососущих (комары, мошки) - когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», - приводят его слова «Известия».

Профессор рекомендовал как можно чаще проходить медицинские обследования, так как человек может даже не подозревать о развитии у себя злокачественных новообразований, не ощущая при этом никакого дискомфорта.

«Поэтому важно ориентироваться не только на свое самочувствие, но и регулярно проходить профилактические обследования. Ведь справиться с онкологией гораздо проще на начальных стадиях, когда человек, в большинстве случаев, не чувствует никаких ярко выраженных симптомов», - отметил он.

Ранее студенты Дальневосточного федерального университета в Приморье разработали специальные материалы для лечения онкологических заболеваний, которые помогут избежать побочных эффектов при лечении. Благодаря так называемым нанопружинам лекарства будут воздействовать на раковые клетки точечно, не затрагивая при этом здоровые. При этом сама терапия будет эффективнее.

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