В Пекине офисных сотрудников заперли в здании с носителем «омикрона»

Сотрудников офиса в Пекине заперли в здании на принудительный карантин после того, как один из них заболел «омикрон»-штаммом коронавируса. Это - первый зарегистрированный в городе случай заболевания им, поэтому решение об изоляции целого офиса было принято оперативно, а проведена она без предварительного предупреждения.

Невольным заложникам ситуации предоставили постельные принадлежности через тщательно охраняемый вход. Пекинские власти стремятся таким образом максимально предотвратить распространение штамма в преддверии зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает CNN.

Между тем, россиянам предсказали до 2 миллионов заражений активным штаммом к весне. Соответствующий прогноз озвучил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий. Однако при этом существует и другая точка зрения - пандемия из-за «омикрона» может и вовсе кончится к марту. Об этом, в свою очередь, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой».