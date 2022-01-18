Вирусолог допустил окончание пандемии в марте из-за «омикрона»

В связи с распространением омикрон-штамма на территории России очередная волна коронавирусной инфекции достигнет пика примерно в начале февраля, после чего пойдет на снижение. Такой прогноз сделал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой».

«Я сужу просто по тому, что происходит в других странах. В странах Африки, где примерно через месяц после начала был достигнут пик и пошло вниз, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где тоже сейчас уже идет снижение», - отметил эксперт.

Специалист уточнил, что сказать определенно, какого уровня достигнет снижение заболеваемости, в настоящий момент сказать трудно. Обычно, по его словам, распространение вируса подходит к пику (который в данном случае является довольно острым), а затем постепенно снижается, притом на каком-то уровне динамика может временно стабилизироваться, то есть - зайти на плато.

«Для того чтобы плато было поменьше, и это быстрее кончилось, нужно вакцинироваться», - подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог также добавил, что существуют вполне благополучные сценарии, связанные с распространением нового штамма коронавируса. В частности, как он обозначил, возможным является и скорый уход пандемии.

«В марте-апреле, может быть, вообще у нас пандемия кончится. Летальность низкая у «омикрона» и если он упадет, должно быть очень мало смертей, и в этих условиях эпидемия может быть объявлена прекращенной», - объяснил он.

Ранее российское правительство спрогнозировало потенциальный рост числа заражений COVID-19 до сотни тысяч в сутки. До этого рекордным в данной области значением являлись 40 тысяч в день, наблюдавшиеся в ноябре.