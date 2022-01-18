Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вирусолог допустил окончание пандемии в марте из-за «омикрона»

Анна Берестовая
05:53 18.01.2022
Эксперт объяснил, когда «омикрон» заставит пандемию пойти на спад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

В связи с распространением омикрон-штамма на территории России очередная волна коронавирусной инфекции достигнет пика примерно в начале февраля, после чего пойдет на снижение. Такой прогноз сделал вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой».

«Я сужу просто по тому, что происходит в других странах. В странах Африки, где примерно через месяц после начала был достигнут пик и пошло вниз, в Великобритании, в Соединенных Штатах, где тоже сейчас уже идет снижение», - отметил эксперт.

Специалист уточнил, что сказать определенно, какого уровня достигнет снижение заболеваемости, в настоящий момент сказать трудно. Обычно, по его словам, распространение вируса подходит к пику (который в данном случае является довольно острым), а затем постепенно снижается, притом на каком-то уровне динамика может временно стабилизироваться, то есть - зайти на плато.

«Для того чтобы плато было поменьше, и это быстрее кончилось, нужно вакцинироваться», - подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог также добавил, что существуют вполне благополучные сценарии, связанные с распространением нового штамма коронавируса. В частности, как он обозначил, возможным является и скорый уход пандемии.

«В марте-апреле, может быть, вообще у нас пандемия кончится. Летальность низкая у «омикрона» и если он упадет, должно быть очень мало смертей, и в этих условиях эпидемия может быть объявлена прекращенной», - объяснил он.

Ранее российское правительство спрогнозировало потенциальный рост числа заражений COVID-19 до сотни тысяч в сутки. До этого рекордным в данной области значением являлись 40 тысяч в день, наблюдавшиеся в ноябре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 В стране и мире
Видео
Вирусолог допустил окончание пандемии в марте из-за «омикрона»
04:52 В стране и мире
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
03:31 В стране и мире
В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий
02:49 В стране и мире
Британский военный министр призвал Россию «не бояться НАТО»
01:29 В стране и мире
СМИ: уехавшие кататься на снегоходе мальчик с отцом пропали под Мурманском
Популярное
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.