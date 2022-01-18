Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Новгородом

При лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Новгородской области погибли четыре человека, сообщили в региональном УГИБДД.

«В 02:45 на 260 километре федеральной магистрали Устюжна-Невель в Крестецком районе области "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу и врезался в грузовой "Рено"», - цитирует Интерфакс представителя УГИБДД по Новгородской области Татьяну Лапину.

Сообщается, что в результате аварии четыре пассажира «Фольксвагена» скончались на месте а водитель легковушки доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящий момент причины ДТП устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли на трассе в Самарской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом.