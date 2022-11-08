В Минобороны РФ рассказали о дополнительных выплатах для мобилизованных

Военнослужащим, призванным по мобилизации, могут дать надбавку за особые достижения или работу в особых условиях.

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Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко ответил на вопрос о надбавках для мобилизованных. Он сказал, что дополнительные выплаты можно получить за особые достижения или за службу в особых условиях.

«Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащих, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. Например, им могут быть установлены: ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения», - сказал он.

Представитель финансового блока ведомства также назвал сумму минимального денежного довольствия для мобилизованных. Военнослужащие будут получать не менее 195 тысяч рублей.