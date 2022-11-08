Армия Армия Армия

В МО РФ назвали минимальный размер денежного довольствия мобилизованных

08:04 08.11.2022
Минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные военнослужащие, составит 195 тысяч рублей.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Министерстве обороны РФ прокомментировали, каков минимальный оклад военнослужащего, а также из каких сумм он будет складываться. Об этом подробно рассказал представитель финансового блока МО РФ Сергей Микищенко.

«Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет», - прокомментировал Сергей Микищенко.

Представитель Минобороны привел пример: рядовой на должности мотострелка минимально будет получать 195 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поручил Минобороны и Минфину установить для мобилизованных граждан выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей за месяц. Перечень поручений российского лидера был размещен на сайте Кремля. Речь идет о календарном месяце, который считается со дня зачисления гражданина России в списки личного состава воинской части.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 Армия
Видео
В Минобороны РФ рассказали о дополнительных выплатах для мобилизованных
08:49 Армия
Видео
В Минобороны пояснили, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него
05:11 Армия
Видео
Конвейерный режим: как рембат невероятно быстро восстанавливает технику в ходе СВО
01:56 В стране и мире
Экстренно севший в Сочи лайнер вылетел в Екатеринбург
00:12 В стране и мире
Украинские националисты обстреляли Горловку снарядами «натовского» калибра
Популярное
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.