В МО РФ назвали минимальный размер денежного довольствия мобилизованных

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В Министерстве обороны РФ прокомментировали, каков минимальный оклад военнослужащего, а также из каких сумм он будет складываться. Об этом подробно рассказал представитель финансового блока МО РФ Сергей Микищенко.

«Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет», - прокомментировал Сергей Микищенко.

Представитель Минобороны привел пример: рядовой на должности мотострелка минимально будет получать 195 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин поручил Минобороны и Минфину установить для мобилизованных граждан выплаты в размере не менее 195 тысяч рублей за месяц. Перечень поручений российского лидера был размещен на сайте Кремля. Речь идет о календарном месяце, который считается со дня зачисления гражданина России в списки личного состава воинской части.