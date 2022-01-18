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Посол Украины в ФРГ пожаловался, что в Германии не понимают «величия» украинцев

Алиса Кононенко
07:10 18.01.2022
По мнению дипломата, немецкие школьники должны обязательно изучать творчество украинских писателей, а оперные театры ставить «шедевры украинских композиторов».
Посол Украины в ФРГ пожаловался, что в Германии не понимают «величия» украинцев
© Фото: hutchison Globallookpress
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В Германии не считают украинцев действительно «великой культурной европейской нацией», поэтому интересы Киева часто игнорируются, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Пока мы кардинально не изменим это положение, пока шедевры украинских композиторов не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров и филармоний в Германии и мире, пока немецкие школьники не будут изучать наших писателей и поэтов, причем как классиков, так и современников, пока нашу историю будут рассматривать сквозь призму России или других колониальных государств – все наши справедливые политические требования будут подвергаться такой же сдержанной реакции, как это, к сожалению, часто имеет место сегодня. Это очень взаимосвязанные вещи», - заявил Мельник в интервью украинскому агентству «Укринформ».

Кроме того, посол заявил, что его активность не всегда приветствуется в политических кругах Берлина.

«Не могу раскрывать всех секретов, скажу только, что мне лично не раз и не два в Берлине не просто деликатно намекали, но часто открытым текстом очень настойчиво «советовали» нашу медийную составляющую дипломатии немного притормозить и свернуть. Мол, так не стоит поступать. Иногда напрямую жалуются в Киев, и это тоже бывает », - сказал дипломат.

Ранее Андрей Мельник заявлял, что ФРГ и Европа слишком быстро позабыли о желании Киева получить членство в Евросоюзе. 

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