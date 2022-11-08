В Минобороны России обозначили, с какого момента мобилизованные начинают получать положенные им выплаты

Представитель оборонного ведомства обратил внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, а выплаты сформированы.

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Представитель финансового блока МО РФ Сергей Микищенко обозначил, с какого момента начинают начисляться денежные средства мобилизованным, и за какой период происходит зачисление. По его словам, денежные средства начисляются на банковские карты с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

«То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября. И минимальная сумма денежного довольствия, которую я вам озвучил ранее, будет составлять 195 тыс. рублей. Хочу подчеркнуть, что минимальную сумму в 195 тыс. рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь», - подчеркнул Микищенко.

Представитель МО РФ также обратил внимание, что к настоящему времени все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, а выплаты сформированы.

«В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», - заявил он.

Ранее Микищенко пояснил, как семья мобилизованного может получить денежное довольствие за него. По его словам, для этого нужно оформить доверенность либо дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который был предоставлен ранее.