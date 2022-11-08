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В МО РФ рассказали, облагается ли денежное довольствие мобилизованного подоходным налогом

08:48 08.11.2022
В оборонном ведомстве России прокомментировали, что социальные выплаты налогообложению не подлежат.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости
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В Минобороны РФ прокомментировали, будет ли облагаться подоходным налогом денежное довольствие мобилизованных военнослужащих. Так, представитель финансового блока МО Сергей Микищенко пояснил, что это происходит частично.

«Хочу подчеркнуть, что социальная выплата, установленная президентом России, в размере 158 тысяч рублей - подоходным налогом не облагается. На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка: из полагающихся ему 195 тысяч рублей - 158 тысяч не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тысяч будут облагаться подоходным налогом в 13%», - рассказал представитель МО РФ в беседе со «Звездой».

Микищенко привел другой пример расчета налога, упомянув должность командира взвода. Например, комвзвода в звании лейтенанта будет иметь денежное довольствие в размере 225 тысяч рублей.

Из этой суммы социальная выплата в размере 158 тысяч рублей не облагается налогом, а доплата за звание, должность командира взвода и выслугу лет -  около 68 тысяч рублей - облагается налогом в 13%.

Ранее представитель оборонного ведомства пояснил, как семья военнослужащего может получить денежное довольствие за него.

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