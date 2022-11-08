Представитель финансового блока МО РФ рассказал о суммах выплат мобилизованным офицерам

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Представитель финансового блока Министерства обороны России Сергей Микищенко назвал сумму финансового довольствия, которое получат мобилизованные для участия в специальной военной операции российские офицеры. По словам представителя МО РФ, в сравнении с выплатами, которые получают мобилизованные рядовые, размер будет зависеть от конкретного звания.

«Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона около 243 тыс. рублей», - заявил Микищенко.

Ранее представитель финансового блока назвал минимальную сумму выплат, которые получают мобилизованные для участия в спецоперации рядовые. Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей.