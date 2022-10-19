Выплаты мобилизованным составят не менее 195 тыс. рублей за месяц

Речь идет о календарном месяце, который считается со дня зачисления гражданина РФ в списки личного состава воинской части.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и Минфину установить для мобилизованных граждан выплаты в размере не менее 195 тыс. рублей за месяц. Перечень поручений российского лидера был размещен на сайте Кремля.

Речь идет о календарном месяце, который считается со дня зачисления гражданина РФ в списки личного состава воинской части.

«Установить для граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», - говорится в списке.

Отмечается, что исполнить поручения вышеупомянутые ведомства должны до 1 ноября 2022 года. Также глава государства поручил МО РФ и кабмину обеспечить своевременную отправку данных выплат получателям.

Сегодня президент России в ходе заседания Совбеза России объявил о введении военного положения в новых регионах страны. Он обратил внимание на то, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях военное положение действовало еще до вхождения в состав Российской Федерации.