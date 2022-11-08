Скосить, найти, подорвать: как работают саперы в зоне спецоперации

Перед разминированием специалисты пускают вперед газонокосилки, чтобы трава не мешала работе. Затем саперы находят снаряды и подрывают их.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В зоне ответственности Восточного военного округа вместе со специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил России работают саперы из гражданских компаний. Дороги плотно заминированы боевиками киевского режима, и военнослужащие и их гражданские коллеги обследуют территорию в поисках взрывоопасных предметов, а также обезвреживают их.

«Трассы - это те объекты, которые в первую очередь минируются. Есть и сосредоточенные заряды, и противотанковые минные поля, то есть к ним определенное внимание, особое», - поясняет Сергей Ходаков, специалист гуманитарного разминирования.

Чтобы быстро и безопасно скосить высокую траву - она доставляет немало хлопот саперам - вперед пускают газонокосилку на дистанционном управлении. На ней установлена видеокамера.

Газонокосилка весит всего 120 килограммов, так что, если и наткнется на противотанковую мину, останется цела. Ее массы не хватит для подрыва.

Найдя подозрительный предмет на обочине, сапер поднимает руку. Предмет оказывается зарядом для граномета. Тут же следует доклад старшему группы.

Выставляется красный флажок, и саперы осторожно двигаются дальше. Вскоре заряд извлекут и уничтожат тут же, на месте.

Часть поля буквально усеяна минами ТМ-62 - они лежат на поверхности земли, через каждые два метра. Осторожность здесь превыше всего, но на случай внештатных ситуаций с саперами всегда рядом медик на белом «Тигре».

«Есть такое правило золотого часа. В течении него пациент должен быть доставлен в госпиталь. Я уже на ходу оказываю какие-то реанимационные мероприятия по стабилизации. То есть это происходит все не на поле, а уже непосредственно в машине я ставлю инфузионную какую-то систему, какую-то терапию предмекаментозную провожу», - рассказывает Мира, фельдшер подразделения гуманитарного разминирования.

Каждый из этих специалистов - профессионал, ранее проходивший службу либо в армии, либо в спецподразделениях МВД - слаженная работа дает результат.

Только на этом участке найдено и обезврежено свыше 700 взрывоопасных предметов. И такая зачистка в свою очередь дает возможность рабочим в безопасных условиях заниматься восстановлением дорожного полотна в Донецкой народной республике.

Ранее «Звезда» показала кадры работы саперов после атаки националистов на Северодонецк. Специалисты тщательно исследовали гражданские объекты, которые заминировали украинские боевики при сдаче позиций.