Шаг за шагом: кадры работы саперов после атаки ВСУ на Северодонецк

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Мощные взрывы прогремели в Северодонецке. ВСУ нанесли по городу ракетный удар из американских HIMARS. Восстановление столицы ЛНР власти обещают начать, как только позволит оперативная обстановка. Пока же в этом районе работают саперы - обследуют гражданские объекты, которые при сдаче позиций заминировали украинские военные.

Это не прилет ВСУ, а контролируемый подрыв. Саперы второго армейского корпуса шаг за шагом обследуют объекты гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.

Поднятая вверх рука, означает, что обнаружен взрывоопасный предмет. Сапер тут же докладывает командиру о находке, после чего принимается решение на уничтожение, либо там же, где обнаружили, либо в специально отведенном месте.

Чаще всего инженерным подразделениям приходится иметь дело именно с противопехотными минами, установленными на неизвлекаемость, с такими саперы не церемонятся.

Противопехотные мины нажимного действия уничтожают на месте неконтактным способом, чтобы не вызвать преждевременной детонации. Зажигательная трубка горит 150 секунд, этого времени вполне достаточно, чтобы отойти на безопасное расстояние.

Работы у саперов очень много. Отступая, националисты умышленно уничтожали критически важную инфраструктуру региона, а то, что еще подлежит восстановлению, тщательно минировали.

Большинство саперов в подразделении свои, у многих за плечами богатый боевой опыт. Боец с позывным «Димидрол» служит в инженерных войсках с 2019 года. С весны этого года повышает свой уровень, перенимая опыт российских саперов международного противоминного центра.

С этим подрывом работа саперов на этом участке завершена. Линия электропередачи полностью отчищена от взрывоопасных предметов, и уже завтра к восстановительным работам смогут преступить энергетики.

Ранее были опубликованы кадры работы саперов НМ ЛНР на освобожденных территориях. Неонацисты оставили массу сюрпризов - от противотанковых мин до всем известных «лепестков».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев и Николай Баранов