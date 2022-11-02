Армия Армия Армия

Шаг за шагом: кадры работы саперов после атаки ВСУ на Северодонецк

22:07 02.11.2022
Специалисты тщательно исследуют гражданские объекты, которые при сдаче позиций заминировали украинские военные.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мощные взрывы прогремели в Северодонецке. ВСУ нанесли по городу ракетный удар из американских HIMARS. Восстановление столицы ЛНР власти обещают начать, как только позволит оперативная обстановка. Пока же в этом районе работают саперы - обследуют гражданские объекты, которые при сдаче позиций заминировали украинские военные.

Это не прилет ВСУ, а контролируемый подрыв. Саперы второго армейского корпуса шаг за шагом обследуют объекты гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях.

Поднятая вверх рука, означает, что обнаружен взрывоопасный предмет. Сапер тут же докладывает командиру о находке, после чего принимается решение на уничтожение, либо там же, где обнаружили, либо в специально отведенном месте.

Чаще всего инженерным подразделениям приходится иметь дело именно с противопехотными минами, установленными на неизвлекаемость, с такими саперы не церемонятся.

Противопехотные мины нажимного действия уничтожают на месте неконтактным способом, чтобы не вызвать преждевременной детонации. Зажигательная трубка горит 150 секунд, этого времени вполне достаточно, чтобы отойти на безопасное расстояние.

Работы у саперов очень много. Отступая, националисты умышленно уничтожали критически важную инфраструктуру региона, а то, что еще подлежит восстановлению, тщательно минировали.

Большинство саперов в подразделении свои, у многих за плечами богатый боевой опыт. Боец с позывным «Димидрол» служит в инженерных войсках с 2019 года. С весны этого года повышает свой уровень, перенимая опыт российских саперов международного противоминного центра.

С этим подрывом работа саперов на этом участке завершена. Линия электропередачи полностью отчищена от взрывоопасных предметов, и уже завтра к восстановительным работам смогут преступить энергетики.

Ранее были опубликованы кадры работы саперов НМ ЛНР на освобожденных территориях. Неонацисты оставили массу сюрпризов - от противотанковых мин до всем известных «лепестков».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:48 В стране и мире
Видео
Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих
18:54 В стране и мире
Видео
Строки, вдохновленные личным: музыкант Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Вишневского
18:31 В стране и мире
В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика
18:09 В стране и мире
В РАНХиГС заявили об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
18:08 В стране и мире
Видео
«Это священная миссия»: тульский губернатор Дюмин проводил мобилизованных к месту выполнения боевых задач
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.