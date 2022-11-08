Трамп заявил, что выступит с «важным заявлением» 15 ноября

Он не стал уточнять, чего коснется это заявление. Выступление пройдет в его резиденции во Флориде.

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Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить, как сообщается, с «важным заявлением». Это произойдет в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 15 ноября.

Он заявил об этом во время политического митинга в штате Огайо в понедельник, 7 ноября. Он не стал уточнять, что это будет за заявление. Информацию приводит агентство Reuters.

Сутками ранее его оппонент - действующий президент США Джо Байден во время своего выступления чуть не упал со сцены. Глава Соединенных Штатов, активно расхаживая по сцене, рассказывал о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. Но в какой-то момент Байден наступил на некий предмет на сцене. После этого он едва не потерял равновесие.

В настоящее время в США начались промежуточные выборы в парламент. Полным ходом идет досрочное голосование. Во вторник, пройдет так называемый Election Day - день всеобщего голосования.

Среди людей, следящих за политикой, лидирует мнение, что демократическая партия вот-вот потерпит поражение на промежуточных выборах. На данный момент кажется очень вероятным, что демократы потеряют обе палаты Конгресса.