Опросы показывают, что штаты, которые с большим отрывом поддерживали Байдена два года назад, вот-вот отвернутся от него и его партии.

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В Соединенных Штатах Америки стартовали промежуточные выборы в парламент. В настоящее время полным ходом идет досрочное голосование. Уже через два дня, во вторник, пройдет так называемый Election Day - день всеобщего голосования. К избирательным участкам уже выстроились очереди, такого ажиотажа выборы в Конгресс еще не вызывали.

Во время промежуточных выборов заполняются все 435 места в Палате представителей США, а также 34 из 100 мест в Сенате США. В прошлый раз места в конгрессе заняли представители демократической партии - партии действующего президента США Джо Байдена. Это позволило Белому дому без проблем претворять в жизнь все свои решения. Однако на следующей неделе все может измениться.

Среди людей, следящих за политикой, лидирует мнение, что демократическая партия вот-вот потерпит поражение на промежуточных выборах. На данный момент кажется очень вероятным, что демократы потеряют обе палаты Конгресса, и это только начало. Опросы показывают, что штаты, которые с большим отрывом поддерживали Байдена два года назад, вот-вот отвернутся от него и его партии.

По мнению 79% избирателей, ситуация в США вышла из-под контроля, благодаря либералам и сторонникам Байдена. Даже в таких традиционно демократических штатах, как Нью-Йорк могут появиться губернаторы-республиканцы. И это подстегивает представителей партий, очертя голову бросаться в предвыборную борьбу. По всей стране проходят митинги в поддержку одной или другой партии. Дело доходит до рукоприкладства.

Особого внимания заслуживают так называемые «колеблющиеся штаты». В Мичигане демократы решили применить свое тяжелое вооружение. На митинге в поддержку демпартии выступил бывший президент США Барак Обама. Однако это обернулось провалом. Антивоенные активисты обрушились с критикой на бывшего лидера-демократа, напомнив ему, при чьем правлении началась горячая фаза конфликта на Украине.

И это не единичный случай. Точно также под шквал критики попала сенатор от Оклахомы Элизабет Уоррен. Нынешнее руководство страны уверено, что во главе угла - забота о внешних интересах, а не о собственной стране. С легкой руки правящих демократов деньги, которые могли бы пойти на стабилизацию экономики Штатов и улучшение жизни людей, продолжают утекать в Киев.

«Мы уже вложили в Украину как минимум 18 миллиардов долларов, включая экономическую, гуманитарную и военную помощь. Это огромные цифры. Это означает, что мы тратим на Украине 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. Думаю, что президент и республиканцы, если они возьмут конгресс, должны пойти и объяснить американскому народу, почему мы это делаем», - говорит генерал-лейтенант в отставке, экс-советник Трампа по национальной безопасности Джозеф Келлог.

Это отработанная предвыборная схема демократов. Для них Украина сейчас исполняет ту же роль, что и движение Black Lives Matter. Два года назад оно помогло демократическому лидеру прийти к власти. Теперь сторонники делают ставку на Украину и ЛГБТ-сообщество. Символы однополой любви и сине-желтый флаг стали новым олицетворением американской мечты.

В преддверии выборов в ход также идут грязные приемы, заговоры и инсценировки - привычный инструмент для демократической партии. На прошлой неделе было совершено нападение на дом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Дипломата при этом дома не оказалось. Но пострадал ее муж. СМИ моментально преподнесли это как чуть ли не террористическую атаку. Дескать, нападавшим двигали политические мотивы. Это нападение сразу же стали использовать в целях предвыборной агитации.

Каковы ожидания от выборов у представителей республиканской партии и что оставили за это время после себя демократы - смотрите в сюжете Влада Артюхова для программы «Главное с Ольгой Беловой».