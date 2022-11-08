В пригороде Владивостока произошло ДТП с 38 автомобилями

По имеющимся данным, 2 человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний.

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В районе поселка Угловое недалеко от Владивостока произошла массовая авария. На мосту столкнулись 38 автомобилей. Местные жители зафиксировали происшествие на видео.

Всего на мосту зарегистрировано около 6 ДТП. По имеющимся данным, два человека были ранены, в том числе несовершеннолетний.

Ранее под Тулой произошла авария с автобусом. Пострадали 19 человек, из них 13 были госпитализированы. Всего во время происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров и два водителя.