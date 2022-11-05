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В результате опрокидывания пассажирского автобуса под Тулой пострадали 19 человек

Максим Крюков
01:41 05.11.2022
На момент происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров и два водителя.
В результате опрокидывания пассажирского автобуса под Тулой пострадали 19 человек
© Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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В результате дорожно-транспортного происшествия под Тулой на трассе М-4 «Дон» с участием пассажирского автобуса количество пострадавших возросло до девятнадцати человек, тринадцать из них были госпитализированы. Об этом сообщает правительство Тульской области.

«По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

На момент происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров и два водителя. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Для координации работы по ликвидации последствий ДТП и оказанию необходимой помощи пострадавшим по поручению губернатора региона Алексея Дюмина на место выехал зампредседателя областного правительства Антон Агеев.

Ранее стало известно, что предполагаемый виновник смертельного ДТП с такси в центре Москвы «отключился» за рулем перед трагедией. Об этом заявила адвокат водителя грузовика Вячеслава Пивовара. С ее слов, мужчина уснул из-за того, что не спал несколько суток.

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