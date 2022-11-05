В результате опрокидывания пассажирского автобуса под Тулой пострадали 19 человек

На момент происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров и два водителя.

© Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В результате дорожно-транспортного происшествия под Тулой на трассе М-4 «Дон» с участием пассажирского автобуса количество пострадавших возросло до девятнадцати человек, тринадцать из них были госпитализированы. Об этом сообщает правительство Тульской области.

«По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

На момент происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров и два водителя. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Для координации работы по ликвидации последствий ДТП и оказанию необходимой помощи пострадавшим по поручению губернатора региона Алексея Дюмина на место выехал зампредседателя областного правительства Антон Агеев.

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