В Бразилии распространяется новый вариант COVID-19 «цербер»

В сравнении с другими штаммами коронавируса, проявившимися в Бразилии, этот показал высокую способность передачи.

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Так называемый «цербер» - вариант коронавируса штамма BQ.1 - обнаружен уже в двух штатах Бразилии. Вирус проявился в Рио-де-Жанейро и в Риу-Гранди-ду-Сул.

Подтверждается обнаружение подварианта штамма «омикрон» BQ.1. Об этом сообщил бразильский центр надзора за здоровьем CEVS, которого цитирует G1.

«Распространение варианта BQ.1 COVID-19 подтверждено в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Это первый выявленный случай. В Бразилии ранее он уже был обнаружен в Рио-де-Жанейро», - сообщили в СМИ.

Отмечено, что в сравнении с другими штаммами коронавируса, проявившимися в Бразилии, этот показал высокую способность передачи. Первый случай был зарегистрирован в Рио-де-Жанейро в субботу, 5 ноября.

Ранее в беседе со «Звездой» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что представляет собой подвариант омикрон-штамма «цербер», обнаруженный в России.

По ее словам, новый вариант коронавирусной инфекции отличается от «сородичей» тем, что он более контагиозный. Однако по тяжести течения заболевания «цербер» практически не отличается от других разновидностей «омикрона».