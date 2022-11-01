Активизация «сезонных» коронавирусов и приход «цербера»: что ждет россиян в ноябре

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Недавно в России у двух человек обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, который представляет собой подвариант омикрон-штамма «цербер». Об этом «Звезде» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Один был местный случай, другой - турист. Если говорить о зарубежных странах, то где-то 15-20% всех пациентов, у которых диагностируется лабораторно коронавирусная инфекция, заразились "цербером"», - сказала доктор медицинских наук.

По ее словам, новый вариант коронавирусной инфекции отличается от «сородичей» тем, что он более контагиозный. Однако по тяжести течения заболевания «цербер» практически не отличается от других разновидностей «омикрона».

При этом Наталья Пшеничная отметила, что с ноября активизируются «сезонные» коронавирусы, поэтому можно ожидать подъема заболеваемости. Однако подъем, который ранее был вызван «омикроном», не прогнозируется.

По словам специалиста, существующие вакцины адаптированы под «омикрон». В связи с этим целесообразно проходить ревакцинацию.

Напомним, недавно заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной «Спутник». Препарат уже поступил в медучреждения.