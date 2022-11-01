В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Активизация «сезонных» коронавирусов и приход «цербера»: что ждет россиян в ноябре

Сергей Лебедев
17:57 01.11.2022
О заболеваемости COVID-19 рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Недавно в России у двух человек обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, который представляет собой подвариант омикрон-штамма «цербер». Об этом «Звезде» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Один был местный случай, другой - турист. Если говорить о зарубежных странах, то где-то 15-20% всех пациентов, у которых диагностируется лабораторно коронавирусная инфекция, заразились "цербером"», - сказала доктор медицинских наук.

По ее словам, новый вариант коронавирусной инфекции отличается от «сородичей» тем, что он более контагиозный. Однако по тяжести течения заболевания «цербер» практически не отличается от других разновидностей «омикрона».

При этом Наталья Пшеничная отметила, что с ноября активизируются «сезонные» коронавирусы, поэтому можно ожидать подъема заболеваемости. Однако подъем, который ранее был вызван «омикроном», не прогнозируется.

По словам специалиста, существующие вакцины адаптированы под «омикрон». В связи с этим целесообразно проходить ревакцинацию.

Напомним, недавно заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции назальной вакциной «Спутник». Препарат уже поступил в медучреждения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:35 В стране и мире
МИД РФ: Киев должен гарантировать неиспользование «зернового коридора» в военных целях
18:25 В стране и мире
Верховный суд разрешил взыскивать компенсацию за незаконные обыски
18:18 В стране и мире
Клишас: введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации неактуально
16:59 В стране и мире
Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»
16:18 В стране и мире
Twitter начал помечать аккаунты контролируемых Киевом украинских СМИ
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.