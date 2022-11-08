Россиянка Кудерметова в паре с Мертенс одержала победу в итоговом теннисном турнире WTA

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу россиянки и бельгийки.

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Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс одержала победу над представительницами Чехии Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой в финальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США. У Кудерметовой и Мертенс был четвертый номер посева.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9 в пользу россиянки и бельгийки. Как сообщает РИА Новости, пары провели на корте 1 час 42 минуты.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии ATP-500 в Вене. В финальном поединке Медведев обыграл канадца Дениса Шаповалова.